В 2019 году реальный ВВП Украины вырос на 3,2% по сравнению 2018 годом, когда рост составил 3,4%. Такие предварительные данные опубликовала Государственная служба статистики на своей странице в соцсети.

"Номинальный ВВП составил 3974,6 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 94 570 грн", – говорится в сообщении Госстата.

Госстат уточнил, что рост в первом квартале 2019 года составил 2,9%, во втором он ускорился до 4,7%, а в третьем и четвертом замедлился соответственно до 3,9% и 1,5%

Ведомство также указало, что окончательные данные ВВП за 2019 год будут обнародованы 30 декабря 2020 года, а за первый-четвертый кварталы 2019 года - в марте 2021 года.

Ранее "Страна" писала о прогнозе Всемирного банка, что первом полугодии рост мирового ВВП замедлится из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что для достижения уровня Польши, Украине надо 20 лет с ежегодным ростом ВВП 6%.