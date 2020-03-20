Первый в Украине пациент, который выздоровел от коронавируса, не захотел общаться с журналистами из-за сильной усталости. Еще несколько дней он самоизолируется у себя дома.

Выздоровление пациента с коронавирусом в Черновцах стало возможным благодаря его ответственной позиции. Пострадавший вовремя обратился к медработникам после того, как вернулся из Италии.

Об этом во время брифинга рассказал председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

"После получения повторного отрицательного результата анализов пациента, у которого первым обнаружили коронавирус, его сегодня выписали из областной больницы, где он проходил лечение. У него было несложное течение болезни и сейчас он уже возвращается в родной дом", - сказал Осачук.

Чиновник отметил, что ряд превентивных мер, которые предприняли украинские власти, помогли пациенту успешно справиться с недугом. Осачук сделал акцент и на сознательности украинца, который самостоятельно обратился к врачам с симптомами коронавируса и сообщил, что недавно вернулся из Италии.

"Все это вместе позволило нам говорить не только о первом больным коронавирусом пациента, но и о первом, который выздоровел от этой инфекции", - добавил глава Черновицкой ОГА.

В свою очередь Сергей Цинтаря, главврач Черновицкой областной клинической больницы, рассказал, почему к журналистам не вышел сам пациент.

"К сожалению, он не хотел общаться с журналистами. Сказал, что он должен немного восстановиться и может через некоторый период он дополнительно объявит и будет с вами общаться, расскажет вам всю ситуацию которую он прошел", - заявил медик и добавил, что еще несколько дней выписанный пациент будет находиться в самоизоляции дома под наблюдением медиков.

Напомним, что сегодня эвакуированный из Польши украинец заявил о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей, поэтому сам он себя ни в чем не собирается ограничивать в связи с карантином в Украине.

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