Народный депутат Сергей Шахов, который заразился коронавирусом COVID-19, рассказал об ухудшении своего состояния.

Об этом он сообщил в своей трансляции в Facebook в пятницу, 20 марта.

"Сегодня появилось головокружение, больше кашель и жидкий стул. Температура была утром более-менее нормальная - 37,3. Сейчас чуть приподнялась. Пью много жидкости... Сегодня седьмой день моей болезни и, в принципе, я ощущают себя более-менее, супруга также более-менее себя ощущает", - рассказал Шахов.

По его словам, новости о коронавирусе вызывают у людей панику, из-за которой они и начинают болеть.

"Паника - это и есть тот коронавирус в головах у людей, который вызывает и температуру и страх, от которых непосредственно можно даже и умереть. Если не будет этого страха, то вы его (коронавирус - Ред.), конечно же, преодолеете", - отметил Шахов.

Видео: Facebook/ Сергій Шахов. Слова об ухудшении состояния с 0:19. Слова о панике с 5:35

Напомним, о заражении депутата коронавирусом стало известно 18 марта. Сначала Шахов заявил, что не болен, однако позже подтвердил диагноз - коронавирус. Вчера он сообщил об инфицировании и своей супруги.

Как сообщалось, из-за коронавируса у нардепа Шахова сдавать тесты на болезнь отправили 79 человек. Среди них есть члены СНБО и правительства.