Законы, о мерах по борьбе с коронавирусом и поддержке на период карантина налогоплательщиков, о которых уже писала "Страна", прописано несколько нововведений также для наемных работников.

Как отмечает глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростисла Кравец, основных новаций несколько.

Во-первых, прописано, что работники частных компаний, предприятий коммунальной формы собственности и госслужащие могут писать заявления об отпуске за свой счет на период, превышающий 15 дней. В том числе, даже если в этом году они уже израсходовали часть такого отпуска.

Ранее срок отпуска за свой счет ограничивался 15 днями в год. Исключения составляли только работающие украинцы, имеющие несовершеннолетних денет возрастом до 14 лет.

"Теперь же, на время карантина, отпуск за свой счет может составлять и три недели, и месяц, и даже больше", — говорит Кравец.

Впрочем, для рядовых сотрудников снятие ограничений по отпускам за свой счет -- сомнительный бонус. Формально работник должен сам написать заявление об отпуске без содержания, то есть, согласиться на него добровольно. Но работодатели сейчас массово отправляют людей на карантин без сохранения зарплаты, особо никого не спрашивая. Просто ставят персонал перед фактом.

"Нам пришла рассылка от руководства о карантине. Сказали всем написать заявления по образцу — отпуск без сохранения зарплаты до 3 апреля", — рассказала "Стране" киевлянка, работающая в сети спортклубов "Спортлайф". За свой счет ушли на карантин также работники ресторанов, салонов красоты, кинотеатров и других объектов сферы услуг.

Работодателей понять тоже можно — платить людям зарплаты попросту не из чего, так как бизнес стоит. Но наемные работники, многие из которых не имеют сбережений и живут на съемных квартирах вообще оказались в патовой ситуации.

Показательно, что в перечень лиц, которые надолго могут уходить в неоплачиваемый отпуск, добавили бюджетников и госслужащих, которым зарплаты платят из бюджета. Это значит, что власти предвидят проблемы с бюджетом и могут посадить на голодный паек даже тех, кто всегда получал зарплату в срок.

Теоретически, работник может не согласиться на неоплачиваемый отпуск, и не писать заявление.

В таком случае, по словам Кравца, работодатель с связи с существенными изменениями условий работы может поднять вопрос об увольнении сотрудника. Но, по действующему КЗОТу, об этом он обвязан официально предупредить человек за два месяца. И в течение двух месяцев выплачивать официальную зарплату.

"Тут ситуация неоднозначная. Понятно, что людям придется или писать заявления за свой счет или идти на принцип и воспользоваться возможностью сохранить зарплату еще на два месяца. Правда, те, кто получает зарплату в конвертах, могут рассчитывать только на официальную часть, то есть, на минималку. Также по истечению двух месяцев, придется искать новую работу", — пояснил Кравец.

Правда, власти уже заявляют, что будут контролировать, чтобы работников не увольняли из-за карантина. Но на вопросы сокращения штатов и другие пункты оговоренные в КЗОТ это не распространятся.

"Да, уволить просто так на карантине нельзя. Нужно увольнять по статье КЗОТа. Одна из которых - в связи с сокращением штата с предупреждением за два месяца, о чем говорилось выше", — говорит Кравец.

Стоит отметить, что на время карантина ставить на биржу труда будут сразу же, и сразу начнут платить пособия (ранее были возможны задержки на 1-2 месяца в связи с проверкой документов и оформление статуса безработного) . Сумма пособия разная и зависит от страхового стажа и зарплаты за последние полгода. Если стаж до 2 лет, то положено 50% от зарплаты, от 2 до 6 лет - 55%, 6-10 лет- 60%, более 10 лет - 70%.

Добавили также пункт для тех, кому придется сидеть на карантине по коронавирусу в специализированных лечебных учреждениях или дома на самоизоляции. Указано, что таким лицам положен больничный в размере 50% от средней заработной платы вне зависимости от страхового стажа.

Те, кто будет лечиться от коронавируса в больницах смогут получать больничный по действующему законодательству.

В новых законах прописана также возможность удаленной работы, но людям она мало чем поможет. Там, где удаленка возможна, украинцы и так работают вне офиса. А на предприятиях, где требуется физическое присутствие рабочих, оно, собственно, ни к чему. Как и фирмам, у которых резко сократились заказы и которым попросту нечем платить зарплаты — ни за работу в офисе, ни за удаленку.