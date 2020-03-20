На данный момент у МВД Украины нет планов по введению комендантского часа во время коронавирусного карантина в стране.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает издание "Украинские Новости".

"Не сейчас... Надеюсь, развитие вируса не будет таким", - ответил чиновник на вопрос журналистов о том, насколько вероятно введение комендантского часа.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, что изменится в Украине с введением чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса Covid-19. Так, в перечне экстренных мер присутствует и комендантский час.

В то же время количество жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 10 тысяч человек. Всего в мире заразились вирусом 245 484 человека, а выздоровели 86 035.