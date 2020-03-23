Предлагаем гороскоп на неделю с 23 по 29 марта. Начало недели хорошо посвятить активному отдыху. К концу недели понадобится быстро принимать решения.

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Для Овнов неделя будет важной и значимой, могут произойти судьбоносные события или встречи. В середине недели могут возникнуть ситуации, когда лучше отказаться от встреч и предложений. К концу недели, возможно, придется заняться заключением сделок, решением денежных вопросов.

Телец (21.04 - 20.05)

Звезды говорят о том, что неделя будет важной. Вас ждут ситуации, когда ваши способности будут оценивать. Возможно, это будут экзамены, тесты или собеседование. В середине недели вы можете получить предложение по работе. Дни будут проходить преимущественно активно. При этом вам будет сопутствовать успех, а к концу недели ждет небольшая финансовая прибыль.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Для Близнецов неделя начнется с неожиданных новостей и предложений, которые могут изменить ваши планы. Также в понедельник-вторник вас ждут хлопоты по хозяйству. Среда - удачна для отношений и любви. Смело планируйте свидания и начало чего-то радостного и приятного. В четверг и субботу могут произойти значимые события. Прислушивайтесь к своей интуиции.

Рак (22.06 - 22.07)

Неделя у Раков начнется с приятных событий и общения с людьми знака Воздуха и Воды. Уже к середине недели вас могут ждать романтичные свидания или любовная переписка с вашим новым знакомым. Хорошо уделить время обучению, совершенствованию навыков. Такой опыт пригодится в будущем.

Лев (23.07 - 23.08)

Понедельник будет особенно важен для Львов на предстоящей неделе. Звезды показывают на события, связанные с образованием или учебой. Ваши учителя проявят к вам благосклонность и укрепят ваш союз на духовном уровне. В середине недели вам захочется воплотить в жизнь некоторые семейные традиции или ритуалы. Постарайтесь не нервничать, и тогда все сложится благоприятно. В конце недели могут быть встречи с влиятельными людьми.

Дева (24.08 - 23.09)

В понедельник Девы могут испытывать временные переживания или грустные мысли, связанные с прошлым. Постарайтесь не уходить в депрессию, посвятите время теплым разговорам с близкими или праздничным событиям. В середине недели вас ждут яркие и эмоциональные встречи, связанные с представителями стихии Огня. Также вам предстоит нелегкий выбор, от которого зависит исполнение вашего желания уже в выходные - субботу или воскресенье.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам необходимо обратить внимание на понедельник, четверг и субботу с воскресеньем. В эти дни будут происходить значимые события. Звезды предсказывают поездки. командировки и важные перемены на этой неделе. Могут повторяться некоторые ситуации из прошлого, однако фортуна будет на вашей стороне. В общении лучше придерживаться воздушных или огненных знаков - с ними вам будет легко достичь успеха. Выходные пройдут спокойно и расслаблено.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В понедельник и четверг могут произойти значимые разговоры или встречи в жизни Скорпиона. в целом неделя пройдет расслабленно, даже возможен некоторый застой. Это в свою очередь можно обернуть укреплением духа, когда необходимо проявить стойкость к трудностям жизни и выработать целеустремленность. К концу недели могут произойти события, связанные с принятием и примирением.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Неделя начнется активно в продвижении к вашей цели. Важно проявить решительность и настойчивость. Важные перемены на этой неделе могут произойти во вторник и субботу. Возможно, в вашей жизни настанет новый период или вам удастся избавиться от всего лишнего и ненужного. Среду можно посвятить уборке в доме или обдумыванию дальнейших планов на жизнь. Делайте правильные расчеты и действуйте решительно для достижения цели. В конце недели выпадет период исполнения желаний, подарков, приобретений.

Козерог (22.12 - 20.01)

В целом Козерогов ждет благоприятная неделя, если вы будете предусмотрительными и проявите смекалку. Звезды предсказывают, что достичь успеха вы сможете, если будете разговаривать на языке цифр и фактов. В середине недели вас ждут семейные встречи и похвала. Вы будете часто общаться с близкими и знакомыми из других стран. К концу недели вас может ждать денежный и любовный успех. Судьбоносные дни - вторник, среда, четверг и суббота.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям важно обратить внимание на понедельник и среду, когда вы увидите прогресс в важном деле. Звезды говорят, что вас ожидает прибыльная неделя, полная удачных сделок и покупок. Среди недели вам следует поразмыслить над стратегическим планированием. Возможно, вам придется защищать свою позицию и мнение. В конце недели вы сможете проявить свое мастерство, вас смогут высоко оценить. Выходные лучше провести с семьей, сделать небольшие подарки родным.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Неделя предстоит достаточно романтичной. Звезды сообщают о продолжении отношений с представителем знака Воды. В середине недели важно прислушаться к советам знакомых из числа Огненных знаков. Вас ждут приятное общение и эмоциональные события. На этой неделе наиболее благоприятными днями для Рыб станет четверг и суббота.

Ранее "Страна" публиковала любовный гороскоп на 2020 год о том, кому год Крысы принесет счастье.