Позавчера Владимир Зеленский подписал закон, призванный подготовить общество к борьбе с коронавирусом.

В нем перечисляется множество неотложных мер. Часть из них даже приятные: запрет банкам карать заемщиков за просрочку, снятие правил по верификации переселенцев каждые 60 дней - на срок карантина + 30 дней после него.

Но есть и ужесточение ответственности за нарушение карантина. Причем вплоть до уголовной.

Юрист Анна Морозова из адвокатского объединения Credence разобрала для "Страны", за что придется ответить нарушителям коронавирусных запретов.

Какую ответственность ввела Рада

11 марта Кабмин принял постановление, которым ввел ряд ограничений на всей территории страны. Была запрещена работа учебных заведений и проведение массовых мероприятий с участием более чем 200 человек. А уже через неделю власть ужесточила карантинный режим, внеся в принятый документ изменения.

Теперь по всей стране до 3 апреля запрещены массовые собрания (в том числе религиозные) с участием более 10 человек. Исключение – это мероприятия, которые нужны для обеспечения работы органов власти. Также запрещается железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное сообщение, работа метрополитенов в Киеве, Харькове, Днепре. А также перевозка более 10 пассажиров одновременно в городском транспорте.

Запрет действует с 17 марта до 3 апреля. Впрочем, велика вероятность, что карантин будет продлен.

Параллельно, принятый Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", усилил административную и уголовную ответственность.

Законодатели дополнили Кодекс об административных правонарушениях статьей 44-3 - "Нарушение правил карантина людей".

По этой статье, нарушение правил карантина, гигиенических, противоэпидемических правил и норм, установленных другими законами или решениями органов местного самоуправления - влечет за собой наложение штрафа. Для физических лиц эта сумма составит от 17 000 до 34 000 грн., а для должностных лиц от 34 000 до 170 000 грн.

Новая статья может применяться, например, в отношении человека, который, будучи больным короновирусной инфекцией, самовольно оставляет место изоляции. Или же в отношении тех, кто пустил в салон маршрутки больше десяти человек - то есть от водителей и кондукторов до дежуривших рядом полицейских.

На практике фиксировать нарушения и составлять протоколы будут сразу несколько служб - органы Нацполиции, охраны здоровья, государственной санитарно-эпидемиологической службы и представители исполкомов. А рассматривать их – компетенция судов.

Усилили и уголовную ответственность. В статье 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предупреждению инфекционных болезней и массовым отравлений) значительно увеличен размер штрафа - от 17 000 до 51 000 гривен.

А также предусмотрено лишение свободы на срок от трех лет — ранее было только ограничение. Если действия лица причинили гибель людей или другие тяжкие последствия - вплоть до сознательного заражения вирусом других людей, то наказание строже - от 5 до 8 лет тюрьмы.

По данным МВД, на 20 марта в стране составлено уже 405 протоколов за нарушение правил карантина и начато шесть уголовных производств.

Как не сесть в тюрьму при карантине?

Чтобы не попасть в число правонарушителей, нужно придерживаться правил карантина. То есть соблюдать ограничительные меры и следовать распоряжениям представителей власти.

Для рядовых украинцев особую опасность представляет норма о сознательном заражении вирусом covid-19 других людей.

Условно говоря, если человек прошел тест на коронавирус, и результат оказался положительным, необходимо сразу либо лечь в больницу, либо самоизолироваться дома. Как предпишет врач.

Если вы нарушите это условие, то это уже готовая административная ответственность. То есть штраф.

А если выяснится, что, "гуляя" во время карантина вы еще и кого-то заразили - уголовная. Причем довольно серьезная - как говорилось выше, до 8 лет. В зависимости от тяжести последствий - массовое или одиночное заражение. Или вообще смерть людей, которые от вас подхватили заразу.

То есть, если человек знал, что болен, и все равно контактировал с людьми без особой надобности (например, с врачами) и заразил человека - то могут изолировать уже по-серьезному.