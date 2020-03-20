Священнослужители в Бердянске окропили город священной водой. Представители церкви ездят по городским улицам на грузовик и окропляют всех, кто попадается им на пути.

Происходящее выкладывают пользователи социальной сети Facebook.

На видео можно увидеть, как церковники едут по городу на грузовом автомобиле, при этом окропляя всех проезжающих мимо них. Из динамиков слышны песнопения.

Отметим, что о связи процесса с пандемией коронавируса пока что ничего неизвестно.

Видео: YouTube/Алина Рудакова

Напомним, ранее синод УПЦ утвердил особую молитву на время пандемии коронавируса. "Страна" опубликовала ее текст полностью.

Также мы писали, что в УПЦ рассказали, как меняется работа на время карантина. Так, священники будут проводить богослужения под открытым небом и чаще протирать иконы.