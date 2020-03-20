Эвакуированный из Польши украинец заявил о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей, поэтому сам он себя ни в чем не собирается ограничивать в связи с карантином в Украине.

"Это проблемы больше для пожилых людей, мы это все знаем. Люди молодые, больные коронавирусом, переносят все это даже безсимптомно. Я вам скажу честно, что я себя сильно не собираюсь чем-то ограничивать", - заявил эвакуированный из Польши украинец.

В пятницу, 20 марта, во Львовской области на границе с Польшей сотрудники ГосЧС встретили два поезда, которыми эвакуировали граждан Украины. По данным Госпогранслужбы, на родину вернулось более 1150 пассажиров. Всего из Польши ожидается 4 поезда с нашими соотечественниками.

Ранее "Страна" писала о том, что власти Киева не исключают продления карантина из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что по Украине поехали спецавто, которые напоминают о правилах карантина.