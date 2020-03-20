В некоторых супермаркетах сети "АТБ" с 19 марта ограничили максимальное количество посетителей, которые могут находиться в магазине.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "АТБ-Маркет" пишет "Интерфакс-Украина".

Так, в супермаркеты "АТБ" в некоторых населенных пунктах с 19 марта не пускают более 10-20 человек - без учета сотрудников магазина.

"Количество покупателей, входящих в магазин, приравнивается к количеству покупателей, выходящих из магазина", - уточняется в сообщении.

Ограничение распространяется на магазины сети в таких городах: Запорожье, Луцк, Черкассы, Полтава, Тернополь, Винница, Кропивницкий, Мелитополь, Белая Церковь, Балаклея, Кременчуг, Первоймайский, Коломыя, Яремче, Изюм, Конотоп, Калуш, Васильевка, Угледар, Желтые Воды, Любомль, Нововолынск, Заболтов, Бородянка, Обухов, Рокитное, Узин, Балта, Килия, Роздольная, Горишние Плавни, Дергачи, Змиив, Ромны, Тростянец, Кролевец, Знамянка, Долинское, а также селе Татарив и пгт Слобожанское.

Решение об ограничении числа посетителей в других регионах будет приниматься в соответствии с распоряжениями местных властей.

Напомним, что ранее в связи ажиотажем, вызванным карантином, 18 марта сеть "АТБ" ограничила количество товаров, отпускаемых в одни руки.