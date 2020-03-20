В свяи с падением производства и снижения количества поездок на фоне пандемии коронавируса, в мире значительно снизился уровень загрязнения воздуха.

Об этом информирует BBC.

Так, по данным ученых, уровень монооксида углерода (угарный газ, образующийся, в том числе, при работе двигателей автомобиля) по сравнению с прошлым годом упал на 50%. Это происходит из-за того, что снижаетсяя уровень промышленного производства, а вместе с ним снижаются и выбросы загрязнений в атмосферу.

Карта загрязнения воздуха в Китае - с 1 по 20 января и с 10 по 25 февраля. Фото: BBC

Ученые говорят, что к маю, когда выбросы CO2 достигают своего пика благодаря разложению листьев, зарегистрированные уровни могут быть самыми низкими со времен финансового кризиса более десяти лет назад.

Согласно оценкам исследователей климата, за две недели использование энергии и сокращение выбросов в Китае составило 25%, по итогам года это может привести к снижению выбросов углекислого газа на 1%.

Однако после ослабления пандемии, правительства решат повторно стимулировать экономику, что повлияет на масштабы выбросов углекислого газа и загрязнения воздуха.

Спутниковое изображение Европейского космического агентства, показывающее уровень диоксида азота над Италией. Фото: ВВС

Например в 2008–2009 годах, после глобального финансового кризиса, выбросы углерода увеличились на 5% в результате расходов на стимулирование экономики, которые увеличили использование ископаемого топлива.

Стоит отметить, что падение производства наблюдается и в Италии, которая стала новым очагом распространения коронавируса Covid-19 после китайского Уханя. Благодаря этому, в Венеции очистились каналы, где от отсутствия туристов вода стала прозрачной.

Напомним, что на сегодняшний день зафиксирована 10 031 смерть от коронавируса. Всего в мире заразились 245 484 человека, выздоровели 86 035.