В России за минувшие сутки зарегистрированы 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Таким образом, общее количество инфицированных выросло до 253 человек. Увеличилось также и число выздоровевших - 12 случаев. При этом в России пока официально не зарегистрирована ни одна смерть от коронавируса. Данные оперативного штаба по борьбе с вирусом опубликованы на сайте стопкоронавирус.

Новые случаи зафиксированы в девяти регионах. Наибольшее количество вновь заболевших - в Москве (33 человека).

Выписаны за сутки были семь человек - четыре в Москве и три в Липецкой области.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 20 марта официально зарегистрированы 26 случаев заражения коронавирусом, трое из заболевших скончались.

Также мы сообщали, что в Украине разработали свою тест-систему для диагностики коронавируса.