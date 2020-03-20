В парламенте Украины пока не выявлены новые случаи заболевания коронавирусом СOVID-19 среди нардепов.

Об этом заявил глава Рады Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас пока еще нет подтвержденных случаев среди других народных депутатов", - сказал он.

Напомним, народному депутату Шахову из группы "Доверие" подтвердили заражение коронавирусной инфекцией. По его словам, после возвращения из-за границы он успел пообщаться с 79 людьми, в том числе с народными депутатами.

После этого народные депутаты фракции "Голос", которые на прошлой неделе контактировали с Шаховым, отправились в самоизоляцию. В частности, член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин был одновременно с Шаховым 12 и 13 марта в эфирах, которые велись из студий телеканалов.