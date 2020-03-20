Мэр Харькова Геннадий Кернес, который накануне в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом жестко высказался в адрес губернатора области Алексея Кучера, заявил, что "раздавил бы его как клопа", если бы такой как он встретился бы в 90-е годы.

Соответствующий пост Кернес опубликовал в Facebook.

"Новый молодой губернатор старается показать, что он работает в связке с крупным бизнесом, работодателями, с мэром Харькова и т.д. Так вот, никаких отношений у него нет ни с крупным бизнесом, ни с работодателями, ни с мэром. А еще у него нет отношений с моим другом Александром Ярославским, который взял на себя инициативу создать антикризисный штаб...", - написал Кернес.

По его словам, по итогам вчерашнего заседания бизнесмен Александр Ярославский уже перечислил 55 миллионов гривен на покупку 400 000 тестов для Харькова. Также оплачен передвижной рентген-аппарат стоимостью 2 млн гривен, два аппарата искусственной вентиляции легких для грудничков. Кроме того, харьковские бизнесмены перечислили 290 000 долларов на покупку 16 УЗИ-аппаратов; 560 000 долларов на покупку ИВЛ для харьковских больниц. Сформированы и уже находятся в процессе упаковки 22 000 аптечек для социально незащищенных людей пожилого возраста и для них же собраны деньги на 100 000 продуктовых наборов. В процессе закупка за внебюджетные деньги 500 000 масок.

"Это то, что сделал социально-ответственный бизнес и антикризисный штаб, в который я вхожу и который возглавляет Ярославский, за один день. А что сделал губернатор? Вышел сегодня на пресс-конференцию и заявил, что в Харьков возвращаются 90-е, когда у бизнеса вымогают деньги", - заявил Кернес.

Мэр Харькова также заявил, что губернатор Алексей Кучер всех подвел, и если бы сегодня были 90-е, то он бы поступил с ним иначе.

"Нет, губернатор, это не 90-е года, а 2020 год, и у нас на повестке дня борьба с коронавирусом. А в 90-е годы, если бы мне попался такой, как Кучер, и подвел меня, как он подвел всех нас, я бы его просто раздавил, как клопа. Потому что в 90-е годы надо было не просто выживать, а надо было уметь отстаивать свое мнение", - написал Геннадий Кернес.

Также харьковский городской голова заявил, что они с Александром Ярославским движутся как танк, а Алексей кучер - "как моль, подъедая что-то непонятное".

" А что делает Кучер - я не знаю. А, нет, знаю – уволил сегодня директора Департамента охраны здоровья облгосадминистрации. А какая ж борьба с вирусом без руководства этого департамента? Вот и весь Кучер…" - подытожил мэр Харькова.

Скриншот: Facebook/ Геннадий Кернес

Что касается самого губернатора Алексея Кучера, 20 марта, на следующий день после заседания оперативного штаба Ярославского и Кернеса, он заявил, что в Харьковской области создан единый штаб, который занимается координацией по всем направлениям борьбы с возможным распространением коронавируса.

"Этот штаб возглавляю я. В его состав входят народные депутаты Украины, мои заместители, врачи, председатели РГА. Все остальные "штабы" являются фикцией. Ни одному представителю крупного бизнеса не было дано право в области перебирать управленческие функции на себя", - цитирует губернатора пресс-служба Харьковской ОГА.

По словам Кучера, в состав областного координационного совета вошли также представители правоохранительных органов. Также Кучер заявил о встрече с около 100 представителями бизнеса Харьковской области. По его словам, "есть люди, которые просто купили необходимое".

Напомним, "Страна" писала о том, как и почему 19 марта мэр Геннадий Кернес и олигарх Александр Ярославский разносили харьковского губернатора Кучера. В частности, Ярославский публично заявил, что "область ничем не провинилась иметь такое позорище", имея в виду губернатора. А по словам Кернеса, глава Харьковской ОГА от борьбы с коронавирусом самоустранился.