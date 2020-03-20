США прекратили выдачу виз иностранцам из-за коронавируса
США приостановят выдачу виз иностранцам в связи с пандемией коронавируса на территории страны и в мире.
Об этом информирует Госдепартамент в Twitter.
"В ответ на серьезные общемировые трудности, вызванные пандемией COVID-19, Госдепартамент временно приостанавливает обычную работу визовых служб при всех посольствах и консульствах США. Посольства и консульства на момент 20 марта 2020 года отменят все намеченные встречи по выдаче иммиграционных и неиммиграционных виз", - сообщает пресс-служба ведомства и добавила, что сроки возобновления визовых процессов пока неизвестны.
Тем не менее, американские власти намерены не ограничивать выдачу виз людям, у которых есть экстренная необходимость попасть в США.
Скриншот: @TravelGov в Твиттер
Напомним, что ранее Госдепартамент США заявил о приостановке выдачи виз в большинстве стран из-за пандемии нового типа коронавируса Covid-19.
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