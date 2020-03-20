США приостановят выдачу виз иностранцам в связи с пандемией коронавируса на территории страны и в мире.

Об этом информирует Госдепартамент в Twitter.

"В ответ на серьезные общемировые трудности, вызванные пандемией COVID-19, Госдепартамент временно приостанавливает обычную работу визовых служб при всех посольствах и консульствах США. Посольства и консульства на момент 20 марта 2020 года отменят все намеченные встречи по выдаче иммиграционных и неиммиграционных виз", - сообщает пресс-служба ведомства и добавила, что сроки возобновления визовых процессов пока неизвестны.

Тем не менее, американские власти намерены не ограничивать выдачу виз людям, у которых есть экстренная необходимость попасть в США.

Скриншот: @TravelGov в Твиттер

Напомним, что ранее Госдепартамент США заявил о приостановке выдачи виз в большинстве стран из-за пандемии нового типа коронавируса Covid-19.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп обвинил Китай в ухудшении ситуации с коронавирусом в мире.