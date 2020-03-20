Украинские власти, несмотря на принятие некоторых мер по карантину, по-прежнему недооценивают опасности коронавируса для украинской экономики.

Об этом заявил депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, сообщает пресс-служба нардепа.

По его словам, принятые меры по ослаблению влияния пандемии на экономику страны недостаточны, и это подтверждается примером других государств.

"На днях парламент принял часть предложений нашей фракции из предложенного нами антикризисного пакета. Это хорошо, однако этого недостаточно – нужны ещё более решительные шаги. Нужно понять, что нынешняя ситуация – чрезвычайная, и меры нужны чрезвычайные", – сказал политик.

Как сказал Левочкин, Минфин США разработал план мер по поддержке экономики в размере около 1,2 трлн долларов, из которых 500 млрд долларов пойдут на прямые выплаты гражданам страны и трехмесячные налоговые каникулы для частных лиц с небольшими и средними доходами.

Франция направит 300 млрд евро на госгарантии кредитов предприятий, 45 млрд евро – на прямую помощь предприятиям и 1 млрд евро – микробизнесам, при этом отменив или отсрочив обязательные социальные платежи. А антикризисный бюджет в соседней Польше составит рекордные за всю ее историю 52 млрд долларов (8,6% ВВП), которые пойдут на поддержку бизнеса, работников, дополнительное финансирование медицины, инвестиции в инфраструктуру и т.д.

"Украинскую экономику не спасут одни налоговые льготы, которые, к тому же, приняты за счёт местных бюджетов. Нужен глобальный пересмотр бюджета, в котором должны быть уменьшены все затраты, не связанные с медициной, образованием, социальной защитой и поддержкой экономики. Это экстренная мера, но она сейчас жизненно необходима. Только таким способом можно найти десятки миллиардов гривен, чтобы принять меры, адекватные тем, которые принимает остальной мир", – резюмировал Сергей Лёвочкин.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев приготовиться к экономическому кризису.

Ранее "Страна" писала о том, как мировой шторм и тотальный карантин отправляют "на больничку" украинскую экономику.