Услугу доставки продуктов питания в тестовом режиме запускает "Новая почта" совместно с интернет-магазином Rozetka и торговой сетью АТБ. Пилотный проект уже запущен в Днепропетровской области., сообщается на сайте "Новой почты".

Выбрать наборы необходимых продуктов, предметов гигиены и моющих средств можно в онлайн-режиме на сайте Rozetka. Заказы будут формироваться в магазинах сети АТБ, а доставку осуществит "Новая Почта".

Для заказа доступны три набора товаров на 408 грн, 510 грн и 714 грн. Стоимость доставки составит 60-75 грн.

Тестовый период будет длиться 3-5 дней. Если пилотный проект будет успешным, компания намерена внедрить его по всей Украине.

"С введением карантина государство настойчиво рекомендует украинцам оставаться дома. Людям трудно: все находятся в условиях ограниченного передвижения. Мы имеем развитую инфраструктуру и мощную курьерскую доставку, чтобы помочь приобрести необходимые продукты. Сейчас ждем внесения изменений в законодательные акты, после чего сразу начнем доставлять и лекарства, ведь именно эта задача была нам поставлена президентом", - цитирует пресс-служба СЕО "Новой Пошты" Александра Бульбу.

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