После жалоб врачей на то, что они не могут добраться на работу из-за остановки метро и проблем с общественным транспортом, власти заявили, что нашли решение.

Они договорились со службами такси о том, чтобы те бесплатно подвозили медиков.

Услугу обещают реализовать в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице. Кроме того, во Львове власти заявили, что договорились не только с такси, но и с сетью проката велосипедов.

При этом остается масса вопросов по льготной развозке медиков. Разбирались, как она будет происходить.

Минздрав и Uber

Минздрав сегодня сообщил, что договорился с Uber о бесплатной перевозке врачей на время карантина. Но есть нюансы.

Как говорят в МОЗ, "Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине". То есть педиатры, акушеры, хирурги и другие медработники, от которых зависят жизни пациентов, под эту категорию не попадают.

А это десятки тысяч медработников. Всего в Украине работает около 186 тысяч врачей, не считая младшего медперсонала.

Договоренность с Uber включает 10 тысяч поездок. Опция будет доступна в городах, где работает сервис: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница. То есть 10 тысяч поездок распределят по семи городам.

Судя по всему, средства из госбюджета на поездки для медиков выделятся не будут, их обеспечит за свой счет служба такси.

МОЗ поблагодарил Uber за проявленную социальную ответственность и призвал другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе.

"Убер не в курсе". Как будет работать льготное такси

Осталось только понять, как она будет работать. Ведь таксисты должны будут как-то идентифицировать, кого везут - медработника ли. И причастен ли он к борьбе против коронавируса.

Подробностей того, как именно медики смогут воспользоваться услугой бесплатных поездок в Минздраве пока не сообщили. Тем временем медработники сразу же начали звонить в службу, но операторы пока говорят, что не слышали о таком распоряжении.

Такие комментарии медработники оставляют под сообщение МОЗ в Facebook.

Некоторые пишут, что опция с такси Uber заработает с 21 марта и для этого нужно по месту работы получить справку, которая подтверждает, что ты медработник. Дальше можно звонить в Uber. То есть алгоритм такой: получи справку на работе, звони в Uber c 21 марта.

Мининфраструктуры и Bolt

Мининфраструктуры сегодня сообщило, что совместно с еще одной компанией - Bolt- также запускает проект по перевозке медработников во время карантина. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы благодарны компании Bolt за такую ​​инициативу. Но в то же время подчеркиваем - городские власти, руководители органов местного самоуправления должны организовать эффективный и надежный подвоз медработников на работу и домой. Это сфера их непосредственной ответственности перед местными громадами" - сказал Криклий.

То есть министерство признает: такси не решает всех проблем.

Сейчас Bolt сотрудничает с Минздравом и КГГА, чтобы получить информацию о приоритетных лечебных учреждениях и специалистах, чтобы обеспечить их транспортом в первую очередь.

Для этого был создан специальный сайт boltformedicals.com.ua, где могут зарегистрироваться медицинские работники.

Для того, чтобы заказать поездку медики должны будут заполнить форму, предоставить данные для подтверждения личности и ввести специальный промокод, который будет действовать до 3 апреля. Промокоды будут выдаваться медработникам согласно с приоритетными списками от МОЗ и городских администраций. Коды предназначены только для поездок в больницу и из больницы.

Киев плюс Uklon

Мэр Киева Виталий Кличко на сегодняшнем брифинге рассказал, что в столице, кроме такси Bolt и Uber развозить медиков бесплатно будет еще одна популярная служба - Uklon.

"Службы такси Uber и Bolt согласились бесплатно перевозить медиков, которые едут на работу, для того чтобы помогать людям. Сейчас городская власть согласовывает с главными врачами столичных больниц механизм внедрения этой инициативы", - заявил Виталий Кличко. Пока эта опция не работает.

Мэр добавил, что городская власть разрабатывает маршруты подвоза к рабочим местам медиков и других специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность города.

"Это будет коммунальный транспорт и транспорт предприятий, где работают эти люди", - сказал Кличко. То есть одних такси не достаточно и местные власти решают, как довозить медиков не только на такси.

При этом медики уже пишут, что даже в случае графиков развоза до этих автобусов тоже нужно как-то добраться. И вторая проблема - у столичных врачей, как правило, есть свои автомобили. А вот медсестры и санитары добираются своим ходом и чаще всего - из пригорода, где дешевле жилье.

Очевидно, что возить их оттуда такси скорее всего не будет.

Садовой и велосипеды Шмыгаля

Мэр Львова Андрей Садовой также сообщил, что Uklon, Bolt и Uber будут возить врачей к месту работы бесплатно. Причем, судя по его посту, с Uklon и Bolt местные власти договаривались сами. Также во Львове к инициативе подвоза врачей присоединился сервис аренды велосипедов NextBike. Сейчас в связи с этим врачам рассылают инструкции.

Интересно, что этой фирмой проката велосипедов владеет жена премьер-министра Дениса Шмыгаля Екатерина. Совладелец этого бизнеса - Зиновий Козицкий, отец нынешнего львовского губернатора Максима Козицкого.

Пять вопросов по медикам и транспорту

При этом остается масса нерешенных вопросов, которые пользователи задают Минздраву в сети в связи с транспортными ограничениями и такси для медиков. Собрали пять самых острых.