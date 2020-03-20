В Американском Центре системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса сообщили, что сегодня в мире зафиксировали 10 031 смерть от коронавируса.

Об этом говорится в данных Центра в субботу, 20 марта.

Как сообщается, наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии (3 405), Китае (3 258), Иране (1 284), Испании (833), Франции (371) и Великобритании (137).

Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Китае (81 199), Италии (41 035) и Иране (18 407). Также более 18 тыс. случаев зафиксировано в Испании, более 16 тыс. в Германии, в США - более 14 тыс. Также более 10 тыс. зараженных выявлено во Франции.

Больше всего людей выздоровели в Китае (71 264), Иране (5 979), Италии (4 440), Южной Корее (1 540), Испании (1 107).

Всего в мире заразились вирусом 245 484 человека, выздоровели 86 035, умерли 10 031.

Напомним, по данным на 20 марта, в Украине было зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из них – летальные.

Как сообщалось, в мире за сутки коронавирусом заболели рекордные 27,8 тысяч человек