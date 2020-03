На базе Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины разработали тест-систему для диагностики коронавируса.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба института.

Уточняется, что разработки отечественной тест-системы велись еще с января текущего года по заданию Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сегодня такая система для лабораторной диагностики Covid-19 прошла регистрацию, в случае соответствующего финансирования ее готовы выпускать на базе института.

Скриншот: Facebook/ Institute of Molecular Biology and Genetics NAS of Ukraine

Напомним, по состоянию на 17 марта в Украине сделали всего 500 тестов на коронавирус. Это меньше, чем почти во всех странах мира.

Также мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, в течение двух суток Украина получит от Китая 10 млн тестов и 1 млн масок.