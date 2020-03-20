Киевлянку оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина, введенного из-за коронавируса. Решение принял Шевченковский районный суд столицы, сообщается на сайте ведомства.

"По результатам рассмотрения дела, лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложен административный штраф в размере 17 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В частности, суд установил, что жительница Киева осуществляла продажу продуктов питания из рук в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве водителей и кондукторов, которые не выполнили требований карантина, оштрафовали на 18 тысяч.

Также мы сообщали, что в Киеве решили штрафовать и увольнять водителей, которые пускают более 10 пассажиров.