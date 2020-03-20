Компания автоперевозок Uber во время карантина будет возить врачей бесплатно в 7 городах Украины.

Об этом информирует телеграм-канал Минздрава, посвященный ситуации с коронавирусом в стране.

Сообщается, что по договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине.

Представители ведомства отметили, что договоренность с компанией заключена на 10 тысяч поездок, которые медики смогут использовать для того, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест. Так, бесплатно доехать на такси врачи смогут в тех городах, где работает сервис Uber: в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

"МОЗ Украины благодарно Uber за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни", - заявили представители ведомства.

Фото: Коронавирус_инфо в Телеграм

Напомним, что в пятницу, 20 марта, мэр Киева Виталий Кличко объявил, что сервисы такси Uber, Uklon и Bolt будут развозить медиков на работу бесплатно.

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