В компании Apple ограничили продажи iPhone в своих интернет-магазинах во многих странах мира, в том числе в США и Китае. Так, один человек сможет купить онлайн не более двух смартфонов Apple.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным мониторинга, который провело агентство, сайт Apple во многих странах не дает клиентам покупать более двух одинаковых моделей iPhone. Такие уведомления появились на сайтах компании в Китае, Гонконге, Тайване и Сингапуре.

Отмечается, что компания отказалась комментировать ситуацию агентству.

Напомним, в последний раз Apple вводила ограничения на продажи смартфонов в 2007 году, во время выхода первого iPhone. Тогда ограничения ввели, чтобы помешать перепродаже устройств спекулянтами.

По мнению аналитика исследовательской фирмы Canalys Николь Пенг, новые ограничения также связаны с тем, чтобы предотвратить перепродажу iPhone в условиях, когда магазины компании по всему миру закрыты.

Как сообщалось, на прошлой неделе Apple закрыла магазины по всему миру из-за распространения коронавируса.

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