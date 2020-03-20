Курс гривни на межбанковском валютном рынке к середине дня пятницы укрепился на 17 копеек до 27,675 грн/$1 с 27,845 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки гривни составили 27,65-27,70 грн/$1. Как отмечают дилеры, после резкого снижения курса нацвалюты на открытии рынка до 28,015 грн/$1 он постепенно укреплялся.

Как пишет агентство, на наличном рынке к середине дня пятницы курс гривни также несколько укрепился на 21-22 копейки до 27,46-28,35 грн/$1 (купля-продажа) после утреннего снижения до 27,67-28,57 грн/$1. Днем ранее курс нацвалюты на наличном рынке практически не изменялся и к завершению рабочего дня находился на уровне 27,48-28,54 грн/$1.

На "сером" рынке 20 марта курс нацвалюты отреагировал на укрепление гривни на межбанке и к середине дня вырос до 27,15-27,97 грн/$1 с 27,86-28,12 грн/$1 в четверг вечером.

Банки также укрепили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют очень большие спрэды. Например, monobank – до 27,26-28,23 грн/$1 (с 27,66-28,49 грн/$1 в четверг вечером), ПриватБанк – до 27,2-28,3 грн/$1 (с 27,6-28,6 грн/$1), Райффайзен банк Аваль –до 27,3-28,1 грн/$1 (с 27,4-28,6 грн/$1), тогда как Ощадбанк немного снизил до 27,4-28,9 грн/$1 (с 27,2-28,8 грн/$1),

По данным центробанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 20 марта снизился до 27,94 грн/$1 с 27,80 грн/$1 днем ранее.

Нацбанк Украины установил официальный курс нацвалюты на 20 марта на уровне 27,8025 грн/$1 (19 марта – 27,2685 грн/$1).

Напомним, что межбанк перешагнул через психологические 28,0 грн/$.

Также мы писали о том, что в четверг курс гривни на межбанке Украины упал до 27,845 грн/$1, на наличном рынке - до 27,48-28,54 грн/$1.