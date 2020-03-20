В пятницу, 20 марта, стало известно, что директор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрей Фаворов заразился коронавирусом.

Об этом его отец Михаил Фаворов сказал в эфире российской радиостанции "Эхо Москвы", видео обнародовано в YouTube.

"Пока я был в Турции мой сын находился здесь у нас дома в Атланте (США - Ред.), а потом полетел на работу в Украину. Он работает в Украине. Мы не можем точно сказать, в каком из двух самолетов, в каком аэропорту или где произошло заражение, но если он прилетел в среду в Киев, то в субботу он почувствовал недомогание, почувствовал, что у него поднялась температура, померил, было порядка 38 градусов, и начался вот этот очень характерный сухой лающий кашель", - сообщил Михаил Фаворов.

По его словам, анализ на коронавирус Андрей Фаворов сдал в понедельник, 16 марта, тест показал положительный результат. А во вторник заболела его жена. Сегодня, 20 марта, они оба без температуры и кашля. Михаил Фаворов считает, что они выздоравливают.

Про Андрея Фаворова - с начала видео. YouTube/ Эхо Москвы

Сам Фаворов опубликовал в Facebook обращение, в котором сообщил, что слухи о нем сильно преувеличены. Свое заражение коронавирусом он не подтвердил, но и отрицать не стал. По словам Фаворова, неделю назад у него поднялась температура, появился кашель. После этого он самоизолировался и уже чувствует себя хорошо. Дома он планирует провести еще неделю

Видео: Facebook/ Андрей Фаворов

Напомним, "Страна" следит за ситуацией в Украине в связи с коронавирусом. По состоянию на 20 марта 26 человек заболели, трое погибли, один выздоровел.