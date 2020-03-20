На сайте Харьковского городского совета появилось официальное подтверждение того, что харьковский мэр Геннадий Кернес 20 марта обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой восстановить перевозки пассажиров в КП "Харьковский метрополитен". Накануне такое обращение анонсировал сам Кернес.

"Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения", - говорится на сайте горсовета.

В обращении сообщается, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тысяч пассажиров (около 50% от общего объема перевозок в городе). В течение 18-20 марта из-за закрытия метро и ограничения количества пассажиров в каждой единице наземного транспорта в городе сложилась достаточно сложная ситуация с перевозками. Это привело к тому, что пассажиры перекрывали транспортные магистрали, совершали акты вандализма по отношению к подвижному составу и применяли физическое насилие к его водителям.

Кроме того, полиция начала штрафовать водителей, которые перевозили более 10 пассажиров, из-за чего водители отказывались выходить на маршруты, а это в свою очередь привело к транспортному коллапсу в городе.

В связи с этим Кернес просит пересмотреть решение Кабмина о прекращении работы Харьковского метрополитена и восстановить перевозки с ограниченным пропуском пассажиров на станции.

Городские власти Харькова приняли решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса с 20:00 17 марта.

Напомним, что в Киеве и Харькове, где не работает метро, разъяренные пассажиры бьют окна в трамваях и троллейбусах.

Также "Страна" ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с коронавирусом в Украине.