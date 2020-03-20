Введение карантинных мер, которые были приняты в Венеции из-за распространением коронавируса, благоприятно сказались на экологии города. Из-за отсутствия толп туристов в городе, вода в каналах стала чище и в нее вернулись дельфины впервые за 60 лет.

Об этом сообщает The Hill.

Жители Венеции делятся наблюдениями в соцсетях. "У меня есть немного позитива для вас. После введения карантина в Венеции без загрязнения от лодок каналы очистились и в них заметили дельфинов. Впервые за 60 лет!", - написал один из них в Twitter.

Некоторые пользователи социальных сетей заявили о том, что Земля отдыхает от воздействия людей и приходит в норму.

Однако, по словам мэра Венеции, несмотря на то, что вода кажется чище, не факт, что ее качество действительно улучшилось. "Вода кажется чище, потому что сейчас меньше движения по каналам, что позволяет отложениям оставаться на дне", - отметил он.

Видео: YouTube/AroundTheWorld

Напомним, в Италии из-за коронавируса закрыли на въезд и выезд 14 провинций, включая Милан и Венецию.

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