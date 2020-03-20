В Черновицкой области, где сегодня выписался первый больной коронавирусом, установлено как минимум 1,5 тысячи человек, которые вернулись из стран, где распространяется инфекция.

Об этом глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осадчук заявил на брифинге в эфире одного из телеканалов, пишет Интерфакс-Украина.

"Тревога в том, что мы имеем как минимум установлено 1,5 тыс. лиц на территории Черновицкой области, которые вернулись из заграницы из стран, где бурлит эта инфекция. Мы надеемся на солидарность жителей Черновцов и местной власти, чтобы они также присоединились к учету таких лиц, так как ведомости из Черновцов отсутствуют”, - сказал он.

Осачук отметил, что каждое такое лицо может быть потенциальным переносчиком.

Напомним, что в Черновицкой области ещё пять новых случаев коронавируса.

Также "Страна" ведет онлайн-хронику коронавируса в Украине. Всего в стране заболели 26 человек, трое умерли.