В Киеве, где в связи с каранином остановлена работа метро, образовался транспортный коллапс. На остановках общественного транспорта выстраиваются огромные очереди и бушуют настоящие страсти.

В частности, на троллейбусной остановке дошло до рукопашного боя. На кондуктора с кулаками набросился пассажир, который стал одиннадцатым в очереди и ему, согласно правилам карантина, не хватило места в салоне. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале "Политика Страны".

Разгневаный пассажир, нецензурно ругаясь, попросту выбросил кондуктора из салона, заявив, что тот занимает лишнее место.

"Какого х@я ты тут едешь, если мне надо ехать", - кричал спешивший на работу пассажир.

Затем он заскочил на подножку схватил кондуктора и вытолкал его на улицу. "Иди нах@й, ты, бл@дь, десятый", - заявил пассажир и после этого еще долго матерился, стоя в дверях троллейбуса.

Чем закончился инцидент не известно. Но отметим, что ни у кондуктора, ни у пассажира не было защитных медицинских масок.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве общественный транспорт могут оставить только для врачей и коммунальщиков.

Также мы сообщали, в каких городах Украины полностью отменили общественный транспорт.