"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов грозит уголовной ответственностью тем, кто прибыл на полуостров и скрыл, что перед этим был за границей по украинскому биометрическому паспорту. Таким образом местная "власть" проводит борьбу с распространением коронавируса на полуострове.

Об этом сообщают "Крым. Реалии".

Так, по словам Аксенова, в пунктах пропуска должны разместить информацию о том, что те, кто был за границей по украинскому загранпаспорту, обязаны сообщать об этом.

"Если по итогу потом выясниться, что кто-то скрыл, что был и привез заразу (имеется в виду коронавирус - Ред.) к нам, я тогда буду настаивать на уголовном преследовании таких людей. Шесть часов надо просто подождать на границе результаты теста", – сказал Аксенов.

Напомним, Кабмин разрешил пересекать границу с Крымом только с разрешения Госпогранслужбы.

Также мы писали, что аннексированный Крым закрыл пропуск с материковой Украиной до мая.