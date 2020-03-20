Крымчанам, которые скрывают путешествия за границу грозят уголовной ответственностью. Фото: news.dtkt.ua

"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов грозит уголовной ответственностью тем, кто прибыл на полуостров и скрыл, что перед этим был за границей по украинскому биометрическому паспорту. Таким образом местная "власть" проводит борьбу с распространением коронавируса на полуострове.

Об этом сообщают "Крым. Реалии"

Так, по словам Аксенова, в пунктах пропуска должны разместить информацию о том, что те, кто был за границей по украинскому загранпаспорту, обязаны сообщать об этом. 

"Если по итогу потом выясниться, что кто-то скрыл, что был и привез заразу (имеется в виду коронавирус - Ред.) к нам, я тогда буду настаивать на уголовном преследовании таких людей. Шесть часов надо просто подождать на границе результаты теста", – сказал Аксенов.

Напомним, Кабмин разрешил пересекать границу с Крымом только с разрешения Госпогранслужбы.

Также мы писали, что аннексированный Крым закрыл пропуск с материковой Украиной до мая.

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