Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, как Звезды советуют украинцам бороться с коронавирусом.

"Самое главное, что нужно сделать срочно президенту - закрыть все маршрутки. Вирус сильно хочет этого передвижения, поэтому его надо прекратить. Но такие меры нужно предпринимать буквально до Пасхи. Тогда Меркурий покинет зодиакальный знак Рыбы", - сказал Влад Росс "Стране".

Астролог пояснил: "Меркурий всегда связан с перемещениями, а Рыбы - со всякими рода бациллами, кашлем, вирусами. И, Слава Богу, 12 апреля он покидает этот знак Зодиака, он уже слишком долго там находится. После этого нас ждет более-менее нормальная ситуация. Будем ждать, что в конечном итоге, как и я предсказывал, такой пандемии, как в Италии, у нас не будет".

Отдельно Влад Росс обратил внимание на важность самоизоляции - не посещать рынки и другие общественные места - до середины апреля.

"Еще, конечно, нужно употреблять. Об этом не говорят в эфире, но мне можно сказать: виски помогает. Альтернатива виски в Украине - это коньяк. Покупаем коньячок и употребляем по сто грамм", - высказал свое мнение Росс.

Он заключил: "Самое главное - верить в то, что жизнь не заканчивается. Звезды открывают для нас новые горизонты. Очень позитивная вторая половина апреля, май. Я надеюсь, что коронавирус исчезнет из нашей страны. Тогда у нас случится то же самое, что в Китае - снижение заболеваемости".

Ранее травить коронавирус сухой сауной и крепкой водкой предложил президент Беларуси Александр Лукашенко.

А Влад Росс называл знаки Зодиака, которые более и менее подвержены коронавирусу.