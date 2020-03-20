В Киеве запаса медицинских масок хватит на 7-10 дней - КГГА
Запаса медицинских масок в Киеве хватит еще на 7-10 дней. Стратегических запасов должно хватить для обеспечения больниц, но их нужно все время пополнять.
Об этом сообщил первый заместитель главы, сообщает РБК-Украина в пятницу.
"У нас есть стратегические запасы, больницы мы, конечно, обеспечим. Но этого запаса достаточно, грубо говоря, на семь-десять дней. Их нужно постоянно пополнять", - сказал чиновник.
Как сообщается, местные власти уже нашли несколько производителей, которые перестроят производство и обеспечат часть столицы масками. В первую очередь маски будут поставлять тем, кто контактируют с большим количеством людей.
"Просто на все это нужно время. Пока что у нас нет такого количества масок, чтобы мы их отправили в аптечную сеть", - сказал Поворозник.
Напомним, в субботу в Украину привезут маски, экспресс-тесты на коронавирус и аппараты ИВЛ из Китая. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в течение двух суток Украина получит от Китая 10 млн тестов и 1 млн масок.
Как сообщалось, в Киеве объявили чрезвычайную ситуацию. "Страна" рассказала, чем она отличается от режима ЧП.