Самоизоляция показала высокую эффективность в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Особенно это очевидно на опыте Китая.

Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила в эфире одного из российских телеканалов, пишет Интерфакс.

"На самом деле, та мера, когда людей просят остаться дома, очень эффективна, особенно если есть угроза, что началась общая передача (вируса) в обществе", - сказала она. Вуйнович напомнила, что Китай применял эту меру вкупе с остальными. "И Китай был очень успешен", - добавила она.

Напомним, что в мире за сутки коронавирусом заболели рекордные 27,8 тысяч человек. Так, в Италии в четверг зафиксировали 5 322 новых случаев заражения Covid-19, это больше, чем в других странах. В США 19 марта зафиксировано 4 530 новых подтвержденных случаев коронавируса, в Испании - 3 308, в Германии - 2 993, во Франции - 1 861, в Швейцарии - 1 107, в Иране - 1 046.

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