Народный депутат от "Слуги народа", художник и арт-куратор Гео Лерос, который прославился тем, что предложил легализовать в Украине эвтаназию, отстранен от должности внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского.

Текст указа №100/2020 от 20 марта был опубликован на официальном сайте главы государства.

"Освободить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте указа.

Любопытно, что буквально накануне выхода этого указа, в четверг, 19 марта, Лерос дал интервью изданию "Цензор.нет", в котором жерстко раскритиковал согласие главы Офиса президента Ермака в Минске на создание Консультационного совета.

"Изначально был уверен, что это фейк, поэтому не стал даже реагировать. Я опешил, когда узнал, что документ реальный. Есть риск, что своей подписью глава Офиса Президента де-юре признает субъектность ОРДЛО, да еще и соглашается, что вот это ОРДЛО может сидеть на равных за столом с Украиной... Тот, кто положит такой план Президенту на стол, откровенно его подставляет", - сказал депутат.

Стоит отметить, что недавно Гео Лерос в числе другие депутаты от фракции "Слуга народа" выступил против Консультативного совета по вопросам конфликта на Донбассе, создание которого инициировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Лерос запомнился и другими инициативами. Так, осенью он заявлял о планах внедрить в Украине эвтаназию - право на добровольное лишение жизни. Как говорил Лерос в октябре, соответствующий законопроект планировалось подать на рассмотрение депутатами Верховной Рады в течение года.

Также мы писали, что Лерос стал автором инициативы по легализации медицинской марихуаны в Украине. Сообщалось, что законопроект, регулирующий эту сферу уже готов. Также идею Лероса поддержал и Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека. Однако вскоре Зеленский заявил, что вопрос о легализации каннабиса не является приоритетным и эту инициативу быстро свернули.