В связи со всеобщим карантином из-за коронавируса в местах лишения свободы запретили свидания с родственниками, а на прогулку заключенных выпускают только с сокамерниками, чтобы предупредить распространение коронавируса. Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Цензор.НЕТ.

"Мы разработали ряд плановых мероприятий, сконцентрировавшись на том, чтобы предупредить возможное проникновение инфекции в какое-либо из учреждений, входящих в пенитенциарную систему. Поэтому вынуждены были прибегнуть к непопулярным мерам. Например, ограничить посещение мест лишения свободы, отменив свидания с родственниками. Также ежедневно на пропускных пунктах проверяется персонал и, если есть какие-либо симптомы, которые указывают, что человек может быть больным, его не допускают к работе. Проверяют в обязательном порядке и людей, которых по решению суда помещают под стражу. Их отправляют на 14-дневный карантин", - рассказала Высоцкая.

Кроме того, сотрудников тюрем и колоний обязали постоянно проветривать помещения и проводить дополнительную уборку. По словам замминистра, если в тюрьме обнаружат больного, то его изолируют, сделают тест и, если вирус будет подтвержден, - госпитализируют под охраной в обычную инфекционную больницу. А заключенных, контактировавших с больным, отселят в отдельное помещение для наблюдения. Взятые у заключенных анализы для исследования будут передавать в лаборатории, работающие в регионах.

Елена Высоцкая заявила, что места лишения свободы нуждаются в средствах индивидуальной защиты медперсонала. По ее мнению, коронавирус в Украине не вызовет тюремные бунты, как это было в Италии, ситуация полностью контролируется.

Что касается изоляторов временного содержания Нацполиции, то по словам начальника Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе, на данный момент среди людей, находящихся под стражей, больных нет.

Он пояснил, что в местах лишения свободы много людей, больных туберкулезом, поэтому там есть специальные камеры на случай карантина. А если люди будут госпитализированы с коронавирусом, то правоохранители готовы обеспечить охрану в больницах.

Издание также сообщает, что Офис генпрокурора направил начальникам межрегиональных управлений по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста письмо с просьбой проводить заседания суда исключительно в режиме видеоконференций.

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