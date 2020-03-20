По состоянию на 20 марта в зоне операции Объединенных сил на Донбассе нет тестов на коронавирус, поэтому военнослужащих там на заражение вирусом Covid-19 не проверяли.

Об этом со ссылкой на руководителя пресс-штаба ООС Павла Ковальчука пишет "Украинская правда".

"По состоянию на 20 марта случаев заболевания не зафиксировано. У нас еще не делали этих тестов..." - рассказал Ковальчук.

По его словам, тесты для обеспечения нужд Объединенных сил должны прибыть на Донбасс уже в ближайшее время - возможно, 20 марта. При этом их количество зависит от решения руководства страны.

При этом, по данным Павла Ковальчука, в зоне ООС на данный момент благополучная эпидситуация, нет вспышек заболеваемости гриппом или ОРВИ.

Также уточняется, что 19 марта фонд "Повернись живим" сообщил об отправке в зону ООС 50 экспресс-тестов на коронваирус общей стоимостью 19 140 грн, но речь не идет о централизованной закупке.

Напомним, по состоянию на 17 марта Украине сделали меньше всего в мире тестов на коронавирус - всего 500.