Писателя и политика Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 20 марта.

Отмечается, что на церемонии прощания были его родственники, друзья и соратники из его партии "Другая Россия". Похороны были закрытыми согласно воле писателя.

По словам писателя Захара Прилепина в его телеграм, могила Лимонова находится напротив могилы протоиерея Всеволода Чаплина. На кресте по воле писателя написано Петр Савенко: его настоящая фамилия и имя, данное при крещении.

Эдуард Лимонов умер в 77 лет из-за осложнений после операции. О его смерти стало известно 17 марта. Лимонов - автор таких произведений, как "Это я - Эдичка", "История его слуги", "Иностранец в смутное время", "Дневник неудачника" и "У нас была великая эпоха", он являлся лидером и основателем незарегистрированной партии "Другая Россия".

Напомним, что стала известна причина смерти Лимонова.

Также "Страна" писала о том, чем запомнился писатель Лимонов, которому въезд в Украину запретили еще при Кучме.