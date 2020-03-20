С понедельника, 23 марта, в Запорожье временно прекратят возить пассажиров-льготников бесплатно.

Об этом заявил мэр города Владимир Буряк в Facebook.

Как он сообщил, решение было принято городской комиссией по чрезвычайным ситуациям, чтобы снизить угрозу массового заболевания людей, особенно пожилых, и в вместе с тем дать возможность нормально добираться на работу и с нее тем, кто не имеет возможности работать дистанционно.

Буряк призвал запорожских льготников с пониманием отнестись к этому решению.

Скриншот: Facebook/Владимир Буряк

Напомним, в Украине ввели карантин с 12 марта по 3 апреля. В городах начали закрывать все заведения, кроме магазинов и аптек. Границы для иностранцев были закрыты, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.:

С 19 марта 2020 года был остановлен общественный транспорт в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа. Такое же решение принято в Ужгороде. Льготы на проезд для пенсионеров также отменили в Черновцах.