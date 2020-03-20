Власти Киева перенесли прием документов на вступление в первый класс из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил заместитель председателя Киевской гордской госадминистрации Валентин Мондриевский.

"Мы переносим начало приема документов в первые классы до улучшения эпидемической ситуации. Это сделано для вашего максимального комфорта. Сегодня важно воздерживаться от выхода на улицу. Город заботится о вас! Заботьтесь о своих родных. Оставайтесь дома", - заявил чиновник.

Также Мондриевский заверил родителей, что им не стоит волноваться по поводу оценок детей за третью чертверть обучения, которая сегодня подошла к концу. Так, после введения семестровой системы, школьники получат тематические баллы.

Чиновник отметил, что все педагоги столицы получат зарплату на следующей неделе. По его словам, работники районных управлений образования уже осуществляют расчеты, для того, чтобы все учителя получили деньги вовремя.

Скриншот: Киевская городская государственная администрация - КГГА в Facebook

Напомним, что в Киеве собираются ввести режим чрезвычайной ситуации из-за темпов распространения коронавируса Covid-19 по стране.

Ранее мы писали, что по состоянию на пятницу, 20 марта, в стране зафиксированы 26 заболевших и трое погибших от коронавируса. "Страна" ведет текстовый онлайн событий вокруг распространения Covid-19 в Украине.