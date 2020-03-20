Аваков играл в "Ферму" на заседании Кабмина. Фото: скриншот с видео

Активистам удалось запечатлеть министра МВД Арсена Авакова за игрой в "Ферму" во время заседания правительства, где рассматривались вопросы, связанные с коронавирусом в Украине. Об этом сообщается в микроблоге "Центр противодействия коррупции" в соцсети Тwitter, где также опубликовано и соотверствующее видео.

"Глава МВД Арсен Аваков во время заседания правительства играл в онлайн-игру "Ферма" на своем смартфоне. Кабмин, кстати, рассматривал вопросы, вызванные пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что министр МВД Аваков призвал украинцев изолировать самих себя и предупредил, что карантин ужесточат.

Также мы сообщали, что с СНБО Украины не подтвердили информацию Арсена Авакова о 12 случаях коронавируса в Горловке.

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