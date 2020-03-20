Сегодня в Германии пройдет суд по экстрадиции в Украину беглого экс-нардепа Александра Онищенко.

Об этом "Стране" сообщили источники в окружении Онищенко.

Также этот факт подтвердила близкая к нему экс-нардеп Надежда Савченко.

По ее данным, НАБУ прикладывает большие усилия, чтоб Германия выдала Онищенко Украине.

"Глава НАБУ Сытник перед своим увольнением прикладывает все усилия, чтобы показать свою работу и, наконец-то, экстрадировать Онищенко. И, как мне сообщили в Офисе генпрокурора, уже есть договоренность, что его могут выдать", - сказала Савченко "Стране".

При этом она говорит, что если Онищенко все-таки выдадут, то в Украине он будет готов свидетельствовать против экс-президента Петра Порошенко.

"Главный вопрос: новоназначенный генпрокурор использует показания Онищенко? Это будет своеобразный экзамен для Венедиктовой", - считает Савченко.

Онищенко фигурирует в уголовном деле об организации так называемых "газовых схем" во время пребывания народным депутатом. В июле 2016 Верховная Рада сняла с него неприкосновенность и дала согласие на арест, однако Онищенко уехал за границу. Онищенко называет свое дело сфабрикованным по приказу экс-президента Петра Порошенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-нардеп Александр Онищенко попросил политического убежища в Германии.