Сегодня в Германии пройдет суд по экстрадиции Онищенко. Его могут выдать Украине
Сегодня в Германии пройдет суд по экстрадиции в Украину беглого экс-нардепа Александра Онищенко.
Об этом "Стране" сообщили источники в окружении Онищенко.
Также этот факт подтвердила близкая к нему экс-нардеп Надежда Савченко.
По ее данным, НАБУ прикладывает большие усилия, чтоб Германия выдала Онищенко Украине.
"Глава НАБУ Сытник перед своим увольнением прикладывает все усилия, чтобы показать свою работу и, наконец-то, экстрадировать Онищенко. И, как мне сообщили в Офисе генпрокурора, уже есть договоренность, что его могут выдать", - сказала Савченко "Стране".
При этом она говорит, что если Онищенко все-таки выдадут, то в Украине он будет готов свидетельствовать против экс-президента Петра Порошенко.
"Главный вопрос: новоназначенный генпрокурор использует показания Онищенко? Это будет своеобразный экзамен для Венедиктовой", - считает Савченко.
Онищенко фигурирует в уголовном деле об организации так называемых "газовых схем" во время пребывания народным депутатом. В июле 2016 Верховная Рада сняла с него неприкосновенность и дала согласие на арест, однако Онищенко уехал за границу. Онищенко называет свое дело сфабрикованным по приказу экс-президента Петра Порошенко.
Напомним, ранее мы писали о том, что экс-нардеп Александр Онищенко попросил политического убежища в Германии.