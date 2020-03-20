В Киеве и Харькове, где из-за карантина временно приостановили работу метро и ввели ограничения по количеству пассажиров в транспорте, разъяренные люди, которые не могут добраться до работы, бьют окна и двери троллейбусов и трамваев.

Как сообщил в Facebook Отдел коммуникации полиции Киева, один из инцидентов произошел на улице Московской в Печерском районе столицы.

Там мужчина, несмотря на установленный запрет, пытался зайти в троллейбус, где уже находилось 10 человек. А после отказа водителя продолжать движение он разбил стеклянные двери транспорта. На место выезжала плиция.

Мужчину доставили в Печерское управление полиции. Нарушителем оказался 51-летний житель Черниговской области, на него составили административный протокол по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Скриншот: Facebook/ Поліція Києва

А в Харькове 20 марта пассажиры блокировали движение нескольких трамвайных маршрутов. Директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в Facebook сообщил, что инциденты в основном происходили на Салтовке - в крупном спальном районе, где живет много людей.

Так, по данным Сидоренко, движение трамваев блокировалось на остановке "Станция метро "Академика Павлова", перекрестках улицы Героев Труда и Академика Павлова, проспекта Тракторостроителей и улицы Немышлянской, улиц Морозова и Киргизской, Салтовского шоссе и проспекта Трактростроителей, на разворотном круге 602 м/р, а также на Холодной горе.

"У одного трамвая разъяренные пассажиры разбили лобовое стекло. Для разблокирования движения везде вызываем полицию, но это пока мало помогает. Поскольку на указанных участках трамваи заблокированы, как вы понимаете, трамваи дальше не идут, люди на остановках по маршруту не знают, из-за чего задержка", - сообщил Сидоренко.

Скриншот: Facebook/ Юрій Сидоренко

Напомним, в Киеве водителей и кондукторов, которые не выполнили требований карантина, оштрафовали на 18 тысяч.

"Страна" в режиме онлайн следит за тем, как развивается ситуация в связи с коронавирусом в Украине: по состоянию на 20 марта 26 человек заболели, трое погибли, один выздоровел.