Новый мобильный сервис Gradient, который определяет по фото каких и сколько кровей "намешано" в человеке, набирает популярность с огромной скоростью, но может выдавать просто сногсшибательные результаты.

Так, например, сенегальский форвард львовских Карпат Матар Диэйе, тоже загрузил свое фото и получил результат, что он хоть и африканец, но украинского в нем все же больше всего.

Так, по мнению программы сервиса Матар Диэйе на 61% украинец, на 35% - африканец, на 3% норвежец и немножечко швед - 1%.

После такого теста африканский легионер шутливо написал в своем Instagram: "Спасибо тебе Боже, что я не москаль!". Написал, между прочим, на чистом украинском языке без ошибок.

Ранее "Страна" сообщала, что делает с политиками новое приложение Gradient. Так спикер Разумков - Гарри Поттер, Кличко - хоббит, а Зеленский - Одри Хэпберн.