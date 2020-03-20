Власти городов и областей рассматривают вопрос, чтобы медработников и сотрудников объектов жизнедеятельности не подвозить спецтранспортом, а селить в отелях возле места их работы на время карантина.

Об этом на брифинге 20 марта заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Вопрос подвоза медработников и сотрудников объектов жизнедеятельности в Киеве находится на личном контроле президента. Он поручил его и главам ОГА. Сейчас ведутся переговоры, чтобы их поселили в отелях за счет госбюджета, возле мест их работы", - сказал Ляшко.

В пятницу, 20 марта, в Украине продолжается карантин. Сегодня общественный транспорт полностью остановится в Ужгороде, Луцке, Нововолынске. В Черновцах все автобусы, троллейбусы и маршрутки не ходят с 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре минимум до 3 апреля закрыто метро, что приносит большие неудобства, а до больниц не могут добраться медики.

За вчерашние сутки выявили 10 новых случаев. К вечеру 19 марта в Украине было официально зарегистрировано 26 случаев заражения Covid-19, из них три смертельных случая.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию событий, вязанных с карантином в Украине.

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