Власти Киева могут ввести ограничение движения транспорта в случае увеличения количества зараженных коронавирусом.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в пятницу, передает 112-Украина.

"Если у нас ситуация будет развиваться дальше, а мы видим, что за минувшие сутки количество заболеваний в Украине увеличилось почти вдвое, если количество будет увеличиваться, мы не исключаем, что можем вообще ограничить передвижение транспортом по нашему городу", - сказал Виталий Кличко.

По его словам, в таком случае по городу будет ездить только транспорт, который будет довозить людей к работе, которая обеспечивает жизнедеятельность Киева - работников коммунальных предприятий, врачей, спасателей, работников департаментов чрезвычайных ситуаций.

Кличко добавил, что в ближайшие дни в столице могут ввести чрезвычайное положение, если распространение инфекции будет продолжаться.

Напомним, ранее в КГГА приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Киеве из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, в каких городах Украины полностью отменили общественный транспорт.