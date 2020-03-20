В ближайшие выходные, 20-21 марта, в Украине ожидается существенное похолодание. Теплее станет только ближе к 26 марта.

Об этом в Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На выходных к нам придет зима. А точнее, состоится попытка ее реванша. 21-22 марта в Украину забежит арктический воздух. Температура начнет снижаться", - написала Диденко.

По данным синоптика, в субботу, 21 марта, в Украине в течение дня ожидается +4...+9 градусов, на востоке страны +7...+12 градусов, а на юге +9...+14 градусов. А 22 марта, в воскресенье, днем ​​температура снизится до +1...+5 градусов, на юге до +9 градусов.

"На следующей неделе предусматриваются ночи с морозом, днем ​​слабые "плюсы". Зима от нас улизнет, поджав хвост, с четверга - 26 марта начнется потепление", - добавила Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу-воскресенье в Украине в результате деятельности атмосферных фронтов будет преобладать влажная погода. Вероятны дождь и мокрый снег. Усилится ветер.

В Киеве на выходных также ожидаются периодические осадки, правда, небольшие: дождь, потом мокрый снег. 21 марта днем ​​в столице похолодает до +6, +7 градусов. В воскресенье, 22 марта, уже до +3 градусов.

"Реванш не пройдет, мы это точно знаем. Потепление возобновится с четверга, с 26 марта", - написала синоптик.

Скриншот, карта: t.me/PohodaNatalka

Напомним, в пятницу, 20 марта, в Украине еще солнечно и тепло, а на западе возможны небольшие дожди.