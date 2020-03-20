В Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На такие меры пошли, чтобы не допустить дальнейшей эпидемии коронавируса в регионе. Об этом сообщается на сайте Днепропетровской ОГА.

"Днепропетровщина ввела чрезвычайной ситуации, чтобы максимально обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, жители области должны их дисциплинированно придерживаться. Режим чрезвычайной ситуации четко определяет способ координации органов государственной власти", - заявил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко

Для мобилизации сил и средств гражданской защиты в области создали координационную группу, куда вошли руководители ГСЧС, Нацполиции, транспортные и другие службы. Руководителем назначили заместителя председателя облгосадминистрации Дмитрия Стригуна.

Основная задача группы - мониторинг эпидситуации в регионе, прогнозирование зоны возможного распространения угрозы и организация мер, а также обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

"Будем осуществлять постоянный контроль за ситуацией. Оперативно информировать население через СМИ о состоянии заболеваемости коронавирусом в области", - сказал Александр Бондаренко.

Напомним, накануне стало известно о двух лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в Днепропетровской области.

Также мы сообщали, что по состоянию на утро 20 марта, всего в Украине зафиксировано 26 случая заражения коронавирусом.