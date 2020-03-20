В Национальном банке Украины (НБУ) в течение ближайших дней должны утвердить стандартные правила "кредитных каникул" для всех.

Об этом сообщила заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.

"В ближайшие дни мы финализируем правила льготного пользования кредитами. Это будет касаться всех заемщиков - и крупных компаний, и малого и среднего бизнеса, и физлиц", - сказала она в ходе онлайн-пресс-брифинга в пятницу.

"Эти подходы будут стандартизированы. Их примет правление и таким образом они будут внедрены банками", - добавила Рожкова.

Ранее в Национальном банке сообщили, что во время карантина банки могут закрывать небольшие отделения.

Кроме того, в НБУ дали советы по обращению с деньгами, чтобы не заразиться коронавирусом.