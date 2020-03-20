В график трансляции вокального шоу "Голос країни" внесли изменения в связи с введением карантина из-за коронавируса и согласно постановлению Кабинета Министров Украины. Об этом сообщает ТСН.

Для уменьшения рисков все репетиции участников с тренерами отменили или перевели в онлайн режим. Прямые эфиры юбилейного сезона шоу, которые были запланированы на 5,12 и 19 апреля, переносятся на другие даты. Сейчас решается вопрос, как зрители смогут использовать приобретенные билеты на прямые эфиры и генеральные репетиции прямых эфиров шоу. Организаторы об этом сообщат дополнительно на официальных страницах в соцсетях.

Этап "нокауты" будет продлен - телезрители увидят сразу четыре программы, отснятые заранее, каждая из них будет посвящена отдельной команде.

22 марта в первом эпизоде нокаутов за победу в шоу будут бороться участники из команды Monatik.

Ранее "Страна" писала о том, что власти Киева не исключают продления карантина из-за коронавируса.

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