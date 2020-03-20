Власти Австрии объявили о том, что экстренные ограничительные меры в стране будут продлены до 13 апреля.

Об этом в пятницу, 20 марта, заявил канцлер Себастьян Курц, как передает Kurier.

В парламенте Австрии сейчас рассматривают 40 законов, призванных максимально облегчить и жизнь простых граждан и функционирование экономики в условиях фактического карантина.

"Мы сейчас поступаем правильно и цифры доказывают это. Моя большая просьба ко всем: держитесь. Мы не можем сдаться. Ограничительные меры продлятся до 13 апреля. Экономика сейчас работает на минимальных оборотах", - заявил Себастьян Курц.

В Австрии сейчас закрыты школы, их посещают только 5% учеников, это дети тех австрийцев, которые заняты в критически важных сферах экономики и инфраструктуры. Так же в Австрии существенно ограничена работа общественного транспорта, запрещены массовые мероприятия, не работают рестораны, магазины одежды и техники, кроме супермаркетов и аптек.

Так же в Австрии введены в действие ряд штрафов за нарушение антивирусных требований. Так, к примеру, за несоблюдение расстояния в один метр между прохожими на улице или посетителями магазинов нарушителю грозит штраф в 3 600 евро. А за работу ресторана или кафе его владельцу придется выплатить 30 000 евро.

По состоянию на пятницу, 20 марта, в Австрии зарегистрировано 2 264 случая заражения коронавирусом, но только 70 человек были госпитализированы. Остальные находятся в домашнем карантине, так как течение болезни имеет легкие симптомы.

Ранее "Страна" сообщала, что борт №1 эвакуировал из Австрии большую группу граждан Украины.